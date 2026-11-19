C försöker utnyttja rollen som vågmästare maximalt – men SD kan sabotera deras schackspel, skriver Viktor Barth-Kron i Expressen.

Om C spelar fram en fjärde statsministeromröstning om Ulf Kristersson kan Jimmie Åkesson trycka gult och få en regering med centerpartister.

”Eller så trycker Åkesson trots allt rött, och får ett extraval – som enligt varje mätning sedan september skulle leda till att han själv blev minister”, skriver Barth-Kron.

Om C går till höger under hot om nyval och S går miste om makten, trots att en majoritet röstade för en rödgrön regering, kommer S ha ett skriande behov av en ny maktstrategi. Det skriver DN:s Annie Reuterskiöld.

”Under en skakig mandatperiod styrd av en borgerlig minoritetsregering lär vägen dit gå via en ohelig allians med SD.”

Det kan till exempel innebära att lägga fram en tandvårdsreform som SD kan rösta för – tillsammans kan de köra över den borgerliga koalitionen, fortsätter hon.