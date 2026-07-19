Timslånga köer till VM-finalen: ”Tappat kontrollen”
Köerna för att bli insläppta på VM-finalen på Metlife Stadium i New Jersey har ringlat långa i flera timmar, rapporterar flera medier. Enligt The Daily Star har personal som normalt bevakar USA:s yttre gräns kallats in för att tillsammans med Secret Service sköta säkerhetsarbetet. Det har resulterat i flera timmars väntetid för att bli insläppt.
Fotbollsexpert Olof Lundh i TV4 är en av många som drabbats. Han säger till norska Dagbladet att kön även för ackrediterade varit timslång.
– Det är uppenbart att Fifa har tappat kontrollen, säger han.
Anledningen till de plötsligt skärpta rutinerna är att president Donald Trump väntas vara på plats. Det skulle i så fall vara den enda match som han ser under mästerskapet.
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