Timslånga köer till VM-finalen: ”Tappat kontrollen”

Det har varit svårt att bli insläppt till finalen på grund av att presidenten ska se matchen.

Köerna för att bli insläppta på VM-finalen på Metlife Stadium i New Jersey har ringlat långa i flera timmar, rapporterar flera medier. Enligt The Daily Star har personal som normalt bevakar USA:s yttre gräns kallats in för att tillsammans med Secret Service sköta säkerhetsarbetet. Det har resulterat i flera timmars väntetid för att bli insläppt.

Fotbollsexpert Olof Lundh i TV4 är en av många som drabbats. Han säger till norska Dagbladet att kön även för ackrediterade varit timslång.

– Det är uppenbart att Fifa har tappat kontrollen, säger han.

Anledningen till de plötsligt skärpta rutinerna är att president Donald Trump väntas vara på plats. Det skulle i så fall vara den enda match som han ser under mästerskapet.