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Fotbollssupportrar som valde att se premiärmatchen på nattklubben Trädgården i Stockholm. (Magnus Lejhall/TT)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

SVT Play slog tittarrekord under Sveriges premiärmatch

Av Matilda Glaser
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SVT Play slog tittarrekord under Sveriges VM-premiär i måndags, enligt tv-kanalen.

Totalt följde 1,8 miljoner svenskar matchen, som slutade med en 5–1-seger för Sverige, på SVT Play och i SVT 1.

– Vi ser ett enormt intresse för fotbolls-VM, storsegern för Sverige höjde temperaturen ytterligare, och turneringen har bara börjat, säger SVT:s sportchef Max Bursell.

SVT och TV4 delar på sändningarna från fotbolls-VM. Nästa svenska match, mot Nederländerna på midsommardagen, sänds i TV4 med avspark klockan 19.00.

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Matchen började klockan 04.00
TT
I SVT 1 var det som mest 949 000 tittare som följde matchen (16/6)
malservice.aftonbladet.se
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