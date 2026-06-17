SVT Play slog tittarrekord under Sveriges premiärmatch

Fotbollssupportrar som valde att se premiärmatchen på nattklubben Trädgården i Stockholm.

SVT Play slog tittarrekord under Sveriges VM-premiär i måndags, enligt tv-kanalen.

Totalt följde 1,8 miljoner svenskar matchen, som slutade med en 5–1-seger för Sverige, på SVT Play och i SVT 1.

– Vi ser ett enormt intresse för fotbolls-VM, storsegern för Sverige höjde temperaturen ytterligare, och turneringen har bara börjat, säger SVT:s sportchef Max Bursell.

SVT och TV4 delar på sändningarna från fotbolls-VM. Nästa svenska match, mot Nederländerna på midsommardagen, sänds i TV4 med avspark klockan 19.00.