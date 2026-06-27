Tobias Billström: Jag var först med bebis i Bryssel

Tobias Billström med dottern Tone och en kollega under ministermötet i Bryssel den 30 november 2009.

Den dåvarande moderate migrationsministern Tobias Billström var före klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari med att ta med sig sin bebis till EU:s ministermöte. Det skriver han i ett mejl till SvD.

För 17 år sedan följde dottern Tone och hustrun Sofia med till Bryssel. Makarna avlastade varandra under mötena, berättar han för tidningen.

– Det var ett statement vi gjorde för att, i det jämställda föräldraskapets bästa anda, få tillbringa lite mer tid ihop, säger Tobias Billström till SvD.

Romina Pourmokhtari har i veckan uppmärksammats stort och beskrivits som banbrytande efter att hon tog med sig sin lilla son Adam till klimatministermötet i Luxemburg.

Billström understryker att han inte vill förminska hennes beslut, utan lyfta att svenska politiker under många år har verkat för bättre balans mellan arbete och familjeliv.