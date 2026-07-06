Tolvåriga Fabiana räddad efter 32 timmar under bråte: ”Åt ost och ketchup”

Fabiana, 12, var fast under bråte i 32 timmar efter jordskalven i Venezuela. För BBC berättar flickan hur hon överlevde.

– Jag har lätt för att bli orolig och klaustrofobisk. Men jag kände ett märkligt lugn, jag vet inte varför. Jag kanske var i chock.

Fabiana säger att hennes ben var fastklämt i en obekväm position, men att hon lyckades räta ut kroppen.

– När jag gjorde det fick jag tag på en flaska ketchup och lite riven ost. Det höll mig vid medvetande.

Dödssiffran efter skalven har stigit till 3 342 personer. Tusentals människor saknas.