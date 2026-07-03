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Fartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Trafiken i Hormuzsundet återupptas mer och mer

Av Joel Malmén
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Sedan avtalet mellan USA och Iran skrevs under den 17 juni har den kommersiella trafiken genom Hormuzsundet gradvis ökat, visar data från säkerhetsfirman Marisks enligt CNN.

Förra veckan passerade 315 fartyg sundet. Denna vecka ser siffran ut att bli liknande – vid fredagens slut väntas runt 215 passager ha skett.

Före kriget passerade i genomsnitt 100 fartyg sundet varje dag. Efter krigsutbrottet och fram till den 17 juni sjönk det dagliga snittet till 13.

Iran kräver att särskilda rutter används
CNN
Trafiken har fyrdubblats
Financial Times  · Ofta betalvägg
Får oljepriset att sjunka (30 juni)
efn.se
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