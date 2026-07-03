Trafiken i Hormuzsundet återupptas mer och mer

Sedan avtalet mellan USA och Iran skrevs under den 17 juni har den kommersiella trafiken genom Hormuzsundet gradvis ökat, visar data från säkerhetsfirman Marisks enligt CNN.

Förra veckan passerade 315 fartyg sundet. Denna vecka ser siffran ut att bli liknande – vid fredagens slut väntas runt 215 passager ha skett.

Före kriget passerade i genomsnitt 100 fartyg sundet varje dag. Efter krigsutbrottet och fram till den 17 juni sjönk det dagliga snittet till 13.