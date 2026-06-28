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Donald Trump. (Mark Schiefelbein /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Trumps hot: ”Möjligt att de aldrig kommer att lära sig”

Av Hannah Gustafsson
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Efter de nya attackerna mellan USA och Iran har den amerikanska presidenten Donald Trump kommit med nya varningar. På Truth social skriver han att Iran brutit mot vapenvilan och om det fortsätter kommer Iran ”inte längre att existera”.

”Det är mycket möjligt att de aldrig kommer att lära sig! Det kan komma en punkt då vi inte längre kan vara resonabla och med militära medel tvingas slutföra det jobb som vi mycket framgångsrikt påbörjade.”

Attackerna utbröt i torsdags efter att ett fartyg i Hormuzsundet ska ha attackerats. Efter det har attackerna intensifierats och under natten har bland annat Iran attackerat amerikanska mål i Kuwait och Bahrain, enligt Reuters.

Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
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