Europeiska länder uppges acceptera avgifter i Hormuz

Flera ledande europeiska länder har i praktiken accepterat att fartyg som passerar genom Hormuzsundet kan behöva betala avgifter till Iran och Oman. Det uppger källor för Bloomberg.

Enligt två av källorna ses någon form av avgift som i princip oundviklig i efterdyningarna av USA:s och Israels krig mot Iran.

Vissa tjänstemän i Gulfstaterna delar den bedömningen, även om det inte nödvändigtvis är deras regeringars officiella hållning, skriver nyhetsbyrån.

USA motsätter sig fortsatt alla avgifter och hänvisar till internationell sjörätt.