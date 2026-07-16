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Illustrationsbild. (TT)
Sommarvädret

Trafikverket om värmen: ”Utmanande dygn väntar”

Av Anders Hovne
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Den nya värmeböljan fortsätter att ställa till problem i trafiken, skriver TT. Vägtrafiken dras med blödande asfalt som ger hala vägar, medan järnvägen måste kämpa med solkurvor och bränder.

– Vi har ett utmanande dygn framför oss, säger Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.

Han säger att beredskapen är bra men förklarar att det är en utmaning och att det är svårt att på förhand veta var problemen kommer att uppstå.

– Det är inte som ett blåsväder över västkusten som drar in, säger han.

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