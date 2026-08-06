Tre av fyra svenskar vill att Infantino avgår
Tre av fyra svenskar anser att Fifachefen Gianni Infantino borde avgå, enligt en ny undersökning från Novus/TV4. Bland de svarande som uppgett att de är fotbollsintresserade är siffran nio av tio.
En majoritet säger också att de har lågt förtroende för Fifa, och att det blivit sämre efter fotbolls-VM tidigare i sommar.
Gianni Infantino har den senaste tiden fått hård kritik för sitt agerande under VM, och för de nu skrotade planerna på att sälja en del av mästerskapet till privata aktörer.
Försöket att sälja VM — det gäller saken
- I slutet av juli avslöjade The Times att Fifa planerade att sälja 20 procent av VM:s kommersiella rättigheter till privata investerare. Planerna fick omedelbart kraftig kritik.
- Uefa och samtliga 55 europeiska medlemsförbund hotade med bojkott av VM om försäljningsplanen genomfördes.
- Även fotbollsförbunden i Asien och Nord- och centralamerika uttryckte ”djup oro” över hur förslaget kommunicerats och den korta svarstiden.
- Den 1 augusti meddelade Fifa att förslaget dras tillbaka.
- Kritiken mot Fifa-chefen Gianni Infantino har dock inte avtagit. Uefa kräver fortfarande att han avgår, men Fifas ledning sa efter ett krismöte på natten mot torsdag att man har fullt förtroende för sin president.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen