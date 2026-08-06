Tre av fyra svenskar vill att Infantino avgår

En demonstrant utklädd till Gianni Infantino under en protest i samband med fotbolls-VM i Qatar 2022.

Tre av fyra svenskar anser att Fifachefen Gianni Infantino borde avgå, enligt en ny undersökning från Novus/TV4. Bland de svarande som uppgett att de är fotbollsintresserade är siffran nio av tio.

En majoritet säger också att de har lågt förtroende för Fifa, och att det blivit sämre efter fotbolls-VM tidigare i sommar.

Gianni Infantino har den senaste tiden fått hård kritik för sitt agerande under VM, och för de nu skrotade planerna på att sälja en del av mästerskapet till privata aktörer.