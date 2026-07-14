Tre döda i ryska attacker mot handelsfartyg i Ukraina
Tre personer har dödats i två ryska attacker mot ukrainska handelsfartyg, uppger Odesaregionens guvernör Oleh Kiper enligt TT.
I den ena attacken träffades två handelsfartyg i Svarta havet. Kaptenen för det ena fartyget dödades. Även ett civilt fartyg i Odesaregionen attackerades under dagen, och två personer dödades.
Under den senaste tiden har över 100 ryska fartyg attackerats av Ukraina på Azovska sjön.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen