Tre döda i ryska attacker mot handelsfartyg i Ukraina

Arkivbild av ett fartyg som lämnar hamnen i Odesa.

Tre personer har dödats i två ryska attacker mot ukrainska handelsfartyg, uppger Odesaregionens guvernör Oleh Kiper enligt TT.

I den ena attacken träffades två handelsfartyg i Svarta havet. Kaptenen för det ena fartyget dödades. Även ett civilt fartyg i Odesaregionen attackerades under dagen, och två personer dödades.

Under den senaste tiden har över 100 ryska fartyg attackerats av Ukraina på Azovska sjön.