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Arkivbild av ett fartyg som lämnar hamnen i Odesa. (AP)
Ryska invasionenStriderna

Tre döda i ryska attacker mot handelsfartyg i Ukraina

Av Hedda Hallsenius
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Tre personer har dödats i två ryska attacker mot ukrainska handelsfartyg, uppger Odesaregionens guvernör Oleh Kiper enligt TT.

I den ena attacken träffades två handelsfartyg i Svarta havet. Kaptenen för det ena fartyget dödades. Även ett civilt fartyg i Odesaregionen attackerades under dagen, och två personer dödades.

Under den senaste tiden har över 100 ryska fartyg attackerats av Ukraina på Azovska sjön.

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