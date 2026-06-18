Tre av sju som skulle utreda Ed jäviga – kliver åt sidan

Tre av sju medlemmar i domkapitlet i Strängnäs som ska utreda statsministerns fru Birgitta Eds lämplighet som präst har på olika sätt privata kopplingar till henne, rapporterar Aftonbladet. Efter tidningens frågor meddelar stiftet nu att de tre inte kommer att medverka i utredningen.

En av prästerna har hållit en andakt på Eds omdiskuterade herrgård, en annan sitter i en styrelse tillsammans med Göran Thorstenson som driver Fållöknastiftelsen med Ed. Den tredje har verkat som särskild utredare för regeringen.

Över 3 000 anmälningar mot Birgitta Ed har inkommit till stiftet efter Aftonbladets granskning av Fållöknastiftelsen.