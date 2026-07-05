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En shiamuslimsk präst leder en bön under begravningsceremonin för Irans forne högste ledare ayatolla Ali Khamenei och medlemmar av hans familj i Imam Khomeini Mosalla-moskén i Teheran på lördagen. (Altaf Qadri /AP/TT)
MellanösternkrisenLäget i Iran

Tre söner sörjer öppet men nye ledaren syns inte till

Av Alice Hermansson
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Tre av ayatolla Ali Khameneis söner, Mostafa, Meysam och Masoud, har setts sörja vid sin fars kista under den massiva begravningsceremonin i Teheran, skriver Reuters. Men den efterträdande sonen – Irans nye högste ledare Motjaba Khamenei – har ännu inte synts till.

På söndagen flyttas Khameneis kista från det religiösa center där människor kunnat ta farväl. På måndagen ska den föras i procession genom huvudstaden.

Enligt experter är det osannolikt att Motjaba Khamenei kommer att visa sig offentligt under den flera dagar långa statsbegravningen. Han har inte gjort något offentligt framträdande sedan kriget i Iran inleddes i februari, och det finns uppgifter om att han är skadad och vanställd. Uppgifterna har dock inte kunnat bekräftas.

Omni förklararKhamenei begravs i jätteceremoni – ska nye ayatollan våga sig ut?

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Källor till Reuters: Motjaba Khamenei skadades i ansiktet och benen i attacken som dödade hans far
Reuters  · Ofta betalvägg
Flera högt uppsatta politiker har deltagit i begravningen
TT
Hade varit otänkbart för sönerna att visa sig under kriget
AP  · Ofta betalvägg
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MellanösternkrisenLäget i IranIranMellanösternAyatolla Ali Khamenei