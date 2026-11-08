Gadi Eisenkot står inför svåra förhandlingar efter att ha fått uppdraget att bilda regering i Israel. Enligt AP har han tre möjliga vägar till makten: samarbete med Netanyahu, stöd från de arabiska partierna eller en uppgörelse med de ultraortodoxa.

Eisenkot har lovat att försöka bilda en regering så snabbt som möjligt, men alla alternativ kräver svåra kompromisser. Han har 28 dagar på sig att samla en majoritet, med möjlighet till två veckors förlängning. Misslyckas han kan Netanyahu få chansen.