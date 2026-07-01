Treåring räddad ur ruinerna sex dagar efter skalven

En liten pojke räddades under tisdagen ur rasmassorna från ett hus i delstaten La Guaira, sex dagar efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela, rapporterar Reuters. Pojken, tre år gamla Klieber Moran, var den enda som hittades vid liv under räddningsinsatsens sjätte dag, enligt myndigheter i landet.

Videoklipp visar hur räddningsarbetarna jublar när pojken hittas vid liv och sveper in honom i en filt.

– Vi måste hålla fast vid hoppet om att fortsätta hitta människor vid liv under spillrorna, sa Jorge Rodríguez, ordförande för Venezuelas nationalförsamling, i ett tv-sänt tal på tisdagskvällen.

Pojken vårdas nu på sjukhus.

Det har gått en vecka sedan Venezuela drabbades av dubbla jordbävningar inom loppet av någon minut. Över 1 900 personer har nu bekräftats döda.