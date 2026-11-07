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Ultimate Fighting Championship
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Ultimate Fighting Championship (UFC) är en amerikansk mixed martial arts-organisation som är den största i världen. Många topprankade MMA-utövare ingår i organisationen som anordnar galor över hela världen. UFC har sju viktklasser och använder regelverket Unified Rules of Mixed Martial Arts. Organisationen ägs av moderbolaget Zuffa, LLC som grundades av Frank och Lorenzo Fertitta i januari 2001. Dana White klev med som organisationens president.
2016 såldes Zuffa till ett konsortium bestående av William Morris Endeavor, Silver Lake Partners, Kohlberg Kravis Roberts och MSD Capital för 4,025 miljarder USD.
Inspirerad av vale tudo-turneringar i Brasilien har UFC och MMA sina rötter i antikens olympiska kampsport pankration från 648 f.Kr. 1993 hölls den första UFC-galan i Denver i Colorado i USA. Med utövare av olika kampsporter - bland annat boxning, brasiliansk jiu-jitsu, brottning, Muay Thai och karate - ville UFC fastställa den mest effektiva kampsporten i en riktig strid.
I och med kabelteveavtal och utvidgning till Kanada, Europa, Australien, Mellanöstern, Asien och nya marknadsandelar inom USA, har UFC ökat i popularitet och fått större uppmärksamhet av etablerad media. Sedan 2011 har tittare kunnat följa UFC på betal-TV i USA, Brasilien, Australien, Kanada, Nya Zeeland och Italien. UFC-galor sänds i över 130 länder, på 20 olika språk.