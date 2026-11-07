Dana White, som är vd för kampsportsorganisationen UFC, har erbjudits posten som Vita husets pressekreterare, uppger Donald Trump på Truth Social.

I sitt inlägg kallar Trump Dana White för en ”våldsam kämpe och krigare”.

Trump skriver att han har bett White att ta med sig ”assistenter” – sex MMA-utövare varav två från Ryssland.

”Vi behöver de här människorna för att försvara oss från den galna vänstern”, skriver Trump.

”Dana, snälla ta jobbet!”