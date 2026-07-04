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Donald Trump talar vid Mount Rushmore. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdag

Trump: Den amerikanska identiteten är under attack

Av Anders Hovne
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Den amerikanske presidenten Donald Trump målade upp bilden av ett USA som pressas av ”extremister och radikala” när han talade vid Mount Rushmore inför nationens 250-årsdag, skriver AFP.

– När vi närmar oss detta magnifika jubileum kan vi se hur vår amerikanska identitet är under förnyad attack, sa Trump.

Han hävdade bland annat att det fanns ett växande hot från kommunister i landet. Under talet, som dröp av patriotism, hyllade presidenten också flera tidigare ledare, och den amerikanska nationalkänslan. Han riktade sig också till immigranter.

– Du måste inte vara född här men du måste älska det vi har byggt, sa presidenten.

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Även ”nykomlingar i landet” utgör ett hot enligt presidenten
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Firandet sker samtidigt som en värmebölja dragit in över USA
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Dagen uppmärksammas bland annat med jättefyrverkeri
TT
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tv · NBC News
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