Trump: Den amerikanska identiteten är under attack

Den amerikanske presidenten Donald Trump målade upp bilden av ett USA som pressas av ”extremister och radikala” när han talade vid Mount Rushmore inför nationens 250-årsdag, skriver AFP.

– När vi närmar oss detta magnifika jubileum kan vi se hur vår amerikanska identitet är under förnyad attack, sa Trump.

Han hävdade bland annat att det fanns ett växande hot från kommunister i landet. Under talet, som dröp av patriotism, hyllade presidenten också flera tidigare ledare, och den amerikanska nationalkänslan. Han riktade sig också till immigranter.

– Du måste inte vara född här men du måste älska det vi har byggt, sa presidenten.