Trump rasar mot Israels attacker: ”Förstör inte”

President Donald Trump reagerar starkt på de senaste israeliska attackerna mot Libanon.

”Den här morgonens attack mot Beirut borde inte ha ägt rum, särskilt inte på en så betydelsefull dag när vi står så nära ett fredsavtal med Iran”, skriver han på Truth Social.

Vidare skriver han att Israel har rätt att försvara sig mot hot, men menar att Israels svar handlade om en ”meningslös” och ”liten” attack från Hizbollah.

Trump skriver också att alla parter i konflikten bör lugna ner sig för att inte ”förstöra” utsikterna för ett avtal.