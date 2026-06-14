Källa: Iran går med på att inte skaffa kärnvapen – om USA släpper på tillgångar

Iran går med på att inte skaffa eller framställa kärnvapen – om USA släpper frysta iranska tillgångar och lättar på oljesanktionerna mot landet. Det uppger en högt uppsatt iransk tjänsteman för Reuters.

Källan återger också andra punkter som uppges vara en del av utkastet på ett ”samförståndsavtal” mellan länderna. Bland annat uppges Iran ha gått med på att späda ut sitt anrikade uran, vilket skulle innebära att det inte går att använda för att producera kärnvapen. I utkastet till avtalet ska det också finnas en passage om att Iran omedelbart ska släppa på trafik på Hormuzsundet igen, förutsatt att USA lyfter sin blockad i sundet.

Det är fortsatt oklart om, när och hur ett fredsavtal mellan länderna ska signeras.