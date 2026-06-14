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En kvinna i Teheran. Illustrationsbild. (Vahid Salemi /AP/TT)
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Källa: Iran går med på att inte skaffa kärnvapen – om USA släpper på tillgångar

Av Ebba Örn
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Iran går med på att inte skaffa eller framställa kärnvapen – om USA släpper frysta iranska tillgångar och lättar på oljesanktionerna mot landet. Det uppger en högt uppsatt iransk tjänsteman för Reuters.

Källan återger också andra punkter som uppges vara en del av utkastet på ett ”samförståndsavtal” mellan länderna. Bland annat uppges Iran ha gått med på att späda ut sitt anrikade uran, vilket skulle innebära att det inte går att använda för att producera kärnvapen. I utkastet till avtalet ska det också finnas en passage om att Iran omedelbart ska släppa på trafik på Hormuzsundet igen, förutsatt att USA lyfter sin blockad i sundet.

Det är fortsatt oklart om, när och hur ett fredsavtal mellan länderna ska signeras.

En slutlig överenskommelse mellan länderna ska diskuteras inom 60 dagar, enligt källan
Reuters  · Ofta betalvägg
Tanken är att avtalet ska leda till ytterligare 60 dagars vapenvila
Reuters  · Ofta betalvägg
Medlarlandet Pakistan har föreslagit att överenskommelsen kan undertecknas digitalt
TT
Enligt Trump ska avtalet skrivas under på söndagen
AFP  · Ofta betalvägg
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