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En man delar ut vattenmelon i samband med en gatufestival i Teheran. Illustrationsbild. Från i juni. (Vahid Salemi /AP/TT)
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Qatars fredsmäklare i Iran för att avsluta avtalet – men frågetecken kvarstår

Av Ebba Örn
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En delegation från Qatar har landat i Teheran i hopp om att medla fram ett slutgiltigt avtal mellan Iran och USA, rapporterar nyhetsbyråer.

Det är ännu oklart huruvida ett avtal faktiskt kommer att undertecknas i helgen. Donald Trump har hävdat att det ska skrivas under i dag – på presidentens 80-årsdag – men uppgifterna bestrids av Iran.

Lika oklart är det hur avtalet faktiskt ser ut. Varken USA eller Iran har presenterat något utkast och uppgifterna om vad som ska ingå i överenskommelsen skiljer sig åt – likaså hur det ska undertecknas.

Tanken är att avtalet ska leda till ytterligare 60 dagars vapenvila
Reuters  · Ofta betalvägg
Medlarlandet Pakistan har föreslagit att överenskommelsen kan undertecknas digitalt
TT
Enligt Trump ska avtalet skrivas under på söndagen
AFP  · Ofta betalvägg
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