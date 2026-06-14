Qatars fredsmäklare i Iran för att avsluta avtalet – men frågetecken kvarstår

En man delar ut vattenmelon i samband med en gatufestival i Teheran. Illustrationsbild. Från i juni.

En delegation från Qatar har landat i Teheran i hopp om att medla fram ett slutgiltigt avtal mellan Iran och USA, rapporterar nyhetsbyråer.

Det är ännu oklart huruvida ett avtal faktiskt kommer att undertecknas i helgen. Donald Trump har hävdat att det ska skrivas under i dag – på presidentens 80-årsdag – men uppgifterna bestrids av Iran.

Lika oklart är det hur avtalet faktiskt ser ut. Varken USA eller Iran har presenterat något utkast och uppgifterna om vad som ska ingå i överenskommelsen skiljer sig åt – likaså hur det ska undertecknas.