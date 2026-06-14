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Mohammad Bagher Ghalibaf och skadorna efter israeliska attacker mot Beirut. (AP)
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Iran: Poänglöst med avtal när Israel fortsätter bomba

Av Alice Hermansson
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Irans regering säger i ett uttalande att det är poänglöst att förhandla om ett fredsavtal samtidigt som Israel genomför bombningar i Libanon. Det säger iranske talmannen Mohammad Bagher Ghalibaf, enligt AFP.

– Om ni varken har viljan eller förmågan att uppfylla era åtaganden finns det ingen poäng med att fortsätta, säger han.

Under dagen har israeliska styrkor attackerat flera mål i Beirut och södra Libanon som svar på Hizbollahs attacker.

Det potentiella fredsavtalet mellan Iran och USA uppges även omfatta konflikten i Libanon.

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