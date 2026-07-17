Trump hävdar att det finns svagheter i USA:s valsystem

I sitt halvtimmeslånga tal till nationen i natt hävdade USA:s president Donald Trump att nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster visar på svagheter i landets valsystem, rapporterar ABC News.

Enligt tv-kanalen har emellertid de problem som tas upp i dokumenten varit välkända i flera år.

– Den här viktiga informationen har hållits undangömd från folket i många år, sa Trump enligt Fox News.

CNN skriver att Trump också sa att säkerheten i amerikanska val är ”katastrofalt otillräcklig”. Presidenten anklagade också Kina för att ha lagt sig i presidentvalet 2020, vilket tidigare underrättelseuppgifter har hävdat inte stämmer.

Under talet drev Trump också på för att den amerikanska kongressen ska rösta igenom lagförslaget ”Save America Act”, som i nuläget inte har stöd av tillräckligt många ledamöter. Det skulle innebära att väljare måste kunna visa upp fotolegitimation och medborgarskapsbevis när de ska rösta.