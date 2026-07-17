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USA:s president Donald Trump i Vita huset under sitt tal till nationen. (Saul Loeb/AP/TT)
Trumps USAReaktioner på USA-valet 2020

Trump hävdar att det finns svagheter i USA:s valsystem

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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I sitt halvtimmeslånga tal till nationen i natt hävdade USA:s president Donald Trump att nyligen offentliggjorda dokument från amerikanska underrättelsetjänster visar på svagheter i landets valsystem, rapporterar ABC News.

Enligt tv-kanalen har emellertid de problem som tas upp i dokumenten varit välkända i flera år.

– Den här viktiga informationen har hållits undangömd från folket i många år, sa Trump enligt Fox News.

CNN skriver att Trump också sa att säkerheten i amerikanska val är ”katastrofalt otillräcklig”. Presidenten anklagade också Kina för att ha lagt sig i presidentvalet 2020, vilket tidigare underrättelseuppgifter har hävdat inte stämmer.

Under talet drev Trump också på för att den amerikanska kongressen ska rösta igenom lagförslaget ”Save America Act”, som i nuläget inte har stöd av tillräckligt många ledamöter. Det skulle innebära att väljare måste kunna visa upp fotolegitimation och medborgarskapsbevis när de ska rösta.

CNN rapporterar löpande om talet och dess efterspel
live · CNN
New York Times rapporterar löpande om talet och dess efterspel
live · NY Times  · Ofta betalvägg
Enligt Trump visar dokumenten på svagheter hos elektroniska röstmaskiner
abcnews.com
Trump hävdade att Kina kom över röstberättigade amerikaners personliga data
Fox News
Det här är Trumps lagförslag ”Save America”
NBC News
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Trumps USAReaktioner på USA-valet 2020USANordamerika Donald Trump