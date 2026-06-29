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Axon Enterprises elpistol. Arkivbild. (Jacquelyn Martin / AP)
Trumps affärer

Trump köpte aktien kort innan ICE:s elpistolsköp

Av Andreas Victorzon
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Donald Trump köpte aktier för upp till 5 miljoner dollar i elpistolstillverkaren Axon två veckor innan migrationsmyndigheten ICE meddelade att man ville ha ett femårskontrakt värt 220 miljoner dollar som verkar skräddarsytt för just Axon, skriver CNBC.

ICE nämner inte Axon vid namn, men upphandlingsexperter säger till CNBC att kravspecifikationen i praktiken bara passar bolagets elpistoler.

Det finns inga belägg för att Trump var inblandad i upphandlingen eller att Axon kände till hans aktieköp. Men etikexperter menar att tidpunkten för köpet väcker frågor.

– Det finns inga intressekonflikter, säger Vita husets talesperson Anna Kelly till kanalen.

Trumps tillgångar uppges förvaltas av hans barn och investeringarna ska skötas av en oberoende tredje part
CNBC
ICE vill ha 17 800 nya elpistoler (11 mars)
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