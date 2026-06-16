Trump målade vattenspegel blå för miljonbelopp – blev grön

Parkanställda städar upp i vattenspegeln Lincoln Memorial Reflecting Pool efter en algblomning.

Donald Trumps beslut att sprejmåla botten på vattenspegeln Lincoln Memorial Reflecting Pool har gått i baklås. I stället för ”flaggblå” har poolen blivit alggrön, rapporterar Politico.

Presidenten spenderade motsvarande 122 miljoner kronor på att måla monumentets botten i en direktupphandling som många anser var otillåten. Nu har det uppstått algblomning i vattenspegeln.

– Vattenspegeln är perfekt för alger. Om man hade velat odla alger hade det här varit det perfekta stället. Det är varmt, det är stilla, det är perfekt, säger marinbiologen Brooks Barrett.

Nu har USA:s inrikesdepartement betalat en annan entreprenör motsvarande 15 miljoner kronor för att få bort algerna.