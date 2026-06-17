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Donald Trump. (John McDonnell / AP)
Fed vs inflationen

Trump om räntebeskedet: ”Det är okej”

Av Aron Sigblad
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Trump har i månader hävdat att räntan är för hög och krävt kraftiga räntesänkningar av Kevin Warshs företrädare Jerome Powell.

Presidenten befinner sig i Frankrike för G7-mötet när han får frågan om Fed-beslutet att lämna räntan oförändrad:

– Det är okej. Det får väl vara så, säger han till Reuters.

På frågan om en möjlig räntehöjning senare i år svarade Trump:

– Det kan hända ... Det är svårt att tro. Det håller bara tillbaka landet och det är så ovanligt. Men vi har en väldigt bra person där nu, så jag låter mig vägledas av vad han vill.

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”Helt klart hökaktigt”
Reuters  · Ofta betalvägg
Federal Reserves räntebesked
www.federalreserve.gov
Nära hälften av topparna kan ställa sig bakom en räntehöjning i år
AP  · Ofta betalvägg
En betydligt kortare kommentar än vanligtvis
CNBC
Bedömare: Räntebeskedet blir Warshs första test
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