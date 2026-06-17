Trump om räntebeskedet: ”Det är okej”

Trump har i månader hävdat att räntan är för hög och krävt kraftiga räntesänkningar av Kevin Warshs företrädare Jerome Powell.

Presidenten befinner sig i Frankrike för G7-mötet när han får frågan om Fed-beslutet att lämna räntan oförändrad:

– Det är okej. Det får väl vara så, säger han till Reuters.

På frågan om en möjlig räntehöjning senare i år svarade Trump:

– Det kan hända ... Det är svårt att tro. Det håller bara tillbaka landet och det är så ovanligt. Men vi har en väldigt bra person där nu, så jag låter mig vägledas av vad han vill.