ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
USA:s president Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Trump överväger massiv attack mot Iran: ”De har känt för lite smärta”

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

I en intervju med Axios säger Trump att han överväger attacker mot Iran som är ännu större än de USA utförde när kriget inleddes. Han säger att han inte har fattat ett slutgiltigt beslut än, men att han är nära.

Vidare säger Trump att Iran ”vill förhandla” men inte är redo att sluta avtal än.

– De har inte känt tillräckligt mycket smärta än, säger han.

I ett inlägg på den egna plattformen Truth Social utlovar han ett ”stort militärt straff” för Iran och dess allierade Huthirebellerna, efter att Huthierna attackerat två saudiarabiska oljetankrar i Röda havet.

I inlägget skriver Trump att han är ”väldigt besviken” på Huthierna, som ”fram till nu har betett sig väldigt professionellt och smart”, enligt presidenten.

Trump: ”Israel hade anslutit på två minuter om vi bett dem”
www.axios.com
Trump på Truth Social
truthsocial.com
Huthiernas attacker ledde till att oljepriset steg över 100 dollar per fat
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen