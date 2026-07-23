Trump överväger massiv attack mot Iran: ”De har känt för lite smärta”

I en intervju med Axios säger Trump att han överväger attacker mot Iran som är ännu större än de USA utförde när kriget inleddes. Han säger att han inte har fattat ett slutgiltigt beslut än, men att han är nära.

Vidare säger Trump att Iran ”vill förhandla” men inte är redo att sluta avtal än.

– De har inte känt tillräckligt mycket smärta än, säger han.

I ett inlägg på den egna plattformen Truth Social utlovar han ett ”stort militärt straff” för Iran och dess allierade Huthirebellerna, efter att Huthierna attackerat två saudiarabiska oljetankrar i Röda havet.

I inlägget skriver Trump att han är ”väldigt besviken” på Huthierna, som ”fram till nu har betett sig väldigt professionellt och smart”, enligt presidenten.