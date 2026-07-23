Iran stoppade fartyg i Hormuz – USA har attackerat ö

USA har attackerat den iranska ön Qeshm i Hormuzsundet, uppger den iranska nyhetsbyrån Tasnim enligt AFP.

Höga smällar har även hörts i iranska städer som Bushehr, Ahvaz och Sirik.

Tidigare under dagen uppgav Irans revolutionsgarde att man stoppat tre fartyg från att passera Hormuzsundet.

Även Kuwaits militär har uppgett att en ny drönarattack riktats mot en av landets gränsövergångar mot Irak. Ingen ska ha skadats. Kuwait meddelade även under natten mot torsdag att man aktiverat sitt luftförsvar på grund av iranska attacker.