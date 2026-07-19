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Ledarna på plats bakom glasväggen. (Jacquelyn Martin /AP/TT)
Fotbolls-VMFinalen

Trump på plats bakom skottsäker glasvägg

Av Patrik Dahlin
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Donald Trump är på plats på finalarenan i New Jersey där Spanien och Argentina gör upp om VM-titeln.

Tv-bilder från matchen visar den amerikanske presidenten tillsammans med hustrun Melania, Kanadas premiärminister Mark Carney, Mexikos president Claudia Sheinbaum och Fifa-ordföranden Gianni Infantino.

Samtliga sitter bakom en skottsäker glasvägg.

Donald Trump ska dela ut VM-pokalen efter matchen.

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Fotbolls-VMFinalenDonald TrumpMark CarneyClaudia SheinbaumGianni Infantino