Trump på plats bakom skottsäker glasvägg

Donald Trump är på plats på finalarenan i New Jersey där Spanien och Argentina gör upp om VM-titeln.

Tv-bilder från matchen visar den amerikanske presidenten tillsammans med hustrun Melania, Kanadas premiärminister Mark Carney, Mexikos president Claudia Sheinbaum och Fifa-ordföranden Gianni Infantino.

Samtliga sitter bakom en skottsäker glasvägg.

Donald Trump ska dela ut VM-pokalen efter matchen.