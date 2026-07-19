Trump på plats bakom skottsäker glasvägg
Donald Trump är på plats på finalarenan i New Jersey där Spanien och Argentina gör upp om VM-titeln.
Tv-bilder från matchen visar den amerikanske presidenten tillsammans med hustrun Melania, Kanadas premiärminister Mark Carney, Mexikos president Claudia Sheinbaum och Fifa-ordföranden Gianni Infantino.
Samtliga sitter bakom en skottsäker glasvägg.
Donald Trump ska dela ut VM-pokalen efter matchen.
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