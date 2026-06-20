Trump: Renoverade vattenspegeln har vandaliserats

Medlemmar av nationalgardet vid vattenspegeln vid Lincoln Memorial. Till vänster syns en parkarbetare i färd med att rengöra monumentet.

Donald Trump hävdar att vattenspegeln vid Lincoln Memorial utsatts för sabotage och att händelsen utreds av polis. Det skriver CNN.

”De förstörde gräset utanför vattenspegeln, och de har också gjort allt möjligt för att förstöra insidan på ytan som just installerats”, skriver Trump på Truth Social, utan att lägga fram några bevis.

Trump har lagt motsvarande 122 miljoner kronor på att restaurera monumentet och måla dess botten blå. Det har därefter drabbats av kraftig algblomning som gjorde vattnet grönt, och den blå färgen har börjat flagna.

Tidigare i veckan ristade någon in texten 8647 i parken där vattenspegeln ligger. Det anses brett vara kod för att avsätta Donald Trump.