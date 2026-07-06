Trump ringde Fifa för att stoppa Baloguns avstängning

USA:s stjärnspelare Folarin Balogun får spela åttondelsfinalen mot Belgien, efter att Trump pratat med Fifa om hans röda kort.

Donald Trump bekräftar nu att han pratade med Fifapresidenten Gianni Infantino och bad om att avstängningen av USA:s stjärnspelare Folarin Balogun skulle omprövas. Efter samtalet beslutade Fifa att skjuta upp Baloguns avstängning så att han kan delta i VM-åttondelsfinalen mot Belgien.

Beskedet har lett till massiv kritik från bland annat Belgiens fotbollsförbund och det europeiska förbundet Uefa.

Anfallaren Balogun fick rött kort i sextondelen mot Bosnien-Hercegovina.

– Jag älskar sport och var själv en bra idrottare. Jag förstår sport väldigt väl och det där var ingen foul, säger Trump på en pressträff.

Han anklagar också domaren för att vara ”lite suspekt” och tycker att ett rött kort innebär ett för hårt straff.