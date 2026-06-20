Trump ser inte längre Anthropic som ett hot mot USA
Donald Trump har svängt i fråga om AI-startupen Anthropic och betraktar inte längre modellerna Fable och Mythos som ett hot mot rikets säkerhet. Det säger han i en intervju med Axios.
– Tja, inte nu. Men för en vecka sedan kanske, säger presidenten.
För en vecka sedan införde Vita huset ett exportstopp för AI-modellerna, samt förbjöd utländska medborgare att använda dem. Under veckan har representanter för Anthropic hållit möten med den amerikanska regeringen i Vita huset.
Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken
- Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
- Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
- USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
- Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
- Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.
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