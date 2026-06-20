Trump ser inte längre Anthropic som ett hot mot USA

Donald Trump har svängt i fråga om AI-startupen Anthropic och betraktar inte längre modellerna Fable och Mythos som ett hot mot rikets säkerhet. Det säger han i en intervju med Axios.

– Tja, inte nu. Men för en vecka sedan kanske, säger presidenten.

För en vecka sedan införde Vita huset ett exportstopp för AI-modellerna, samt förbjöd utländska medborgare att använda dem. Under veckan har representanter för Anthropic hållit möten med den amerikanska regeringen i Vita huset.