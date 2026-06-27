ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
ICE-agenter under en demonstration utanför ett migrationsförvar i New Jersey i slutet av maj. (Andres Kudacki /AP/TT / AP)
Trumps USAGränsfrågan

Trump ska nominera ny ICE-chef – kräver snabbt godkännande

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

USA:s president Donald Trump ska nominera den tidigare Oklahomapolisen Lance Schroyer som ny chef för migrationspolisen ICE, skriver han på Truth Social.

”Senaten måste godkänna Lance omedelbart – dröj inte”, skriver han.

Sedan tidigt 2017 har ICE bara haft tillförordnade chefer, som alltså inte har godkänts av senaten.

Trump på Truth Social
truthsocial.com
Minst 50 personer har dött i ICE-förvar sedan Trump inledde insatserna för massdeportation
Reuters  · Ofta betalvägg
Den nuvarande tillförordnade ICE-chefen tillsattes förra månaden
Washington Post  · Ofta betalvägg
Schroyer var polis i Oklahoma i 29 år
AP  · Ofta betalvägg
Trump: ”Lance har förstahandserfarenhet av att få bort illegala invandrare från våra gator”
TT
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen