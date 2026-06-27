Trump ska nominera ny ICE-chef – kräver snabbt godkännande

ICE-agenter under en demonstration utanför ett migrationsförvar i New Jersey i slutet av maj.

USA:s president Donald Trump ska nominera den tidigare Oklahomapolisen Lance Schroyer som ny chef för migrationspolisen ICE, skriver han på Truth Social.

”Senaten måste godkänna Lance omedelbart – dröj inte”, skriver han.

Sedan tidigt 2017 har ICE bara haft tillförordnade chefer, som alltså inte har godkänts av senaten.