Trump ska nominera ny ICE-chef – kräver snabbt godkännande
USA:s president Donald Trump ska nominera den tidigare Oklahomapolisen Lance Schroyer som ny chef för migrationspolisen ICE, skriver han på Truth Social.
”Senaten måste godkänna Lance omedelbart – dröj inte”, skriver han.
Sedan tidigt 2017 har ICE bara haft tillförordnade chefer, som alltså inte har godkänts av senaten.
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