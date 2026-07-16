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USA:s president Donald Trump fotograferad när han höll sitt ”State of the union”-tal i februari i år. (Mark Schiefelbein/AP/TT)
Trumps USAReaktioner på USA-valet 2020

Trump ska tala till nationen – väntas handla om valfusk

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Klockan 03 natten till fredagen – svensk tid – ska USA:s president Donald Trump hålla ett tv-sänt tal till nationen, rapporterar flera medier.

Enligt nyhetsbyrån AP har Trump inte berättat mer om vad talet ska handla om, utöver att det kommer att fokusera på ”fria och rättvisa val”.

– Det är riktigt, riktigt stora nyheter och vårt land behöver skärpa till sig. Det är vad vi ska prata om, sa Trump i tisdags.

Flera medier uppger att Trump förmodligen kommer att komma med nya påståenden om valfusk under presidentvalet 2020, inför att det amerikanska mellanårsvalet ska hållas i höst.

Trump förlorade presidentvalet 2020 mot Joe Biden och har hittills aldrig lyckats presentera några bevis på valfusk, skriver USA Today.

Talet kommer att hållas under en turbulent tid för Trump
eu.usatoday.com
Trump: Ska handla om val och ”några andra saker”
CNN
Oklart om talet kommer att tv-sändas
Reuters  · Ofta betalvägg
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Trumps USAReaktioner på USA-valet 2020USANordamerika Donald TrumpAmerikansk politikJoe Biden