Trumps advokat går vidare mot ministerposten

Den tillförordnade justitieministern Todd Blanche, som tidigare varit Donald Trumps advokat, tar ännu ett steg mot ministerposten, rapporterar amerikanska medier.

Justitieutskottet i USA:s senat har under dagen röstat igenom Blanche med tolv röster mot tio.

Processen har försvårats av att två republikanska senatorer vägrat rösta för Blanche. Senatorerna gav sig inte förrän Blanche lovade att inte gå vidare med en omstridd mångmiljardfond som ska kompensera personer som säger sig ha farit illa under Joe Bidens presidentskap. På söndagskvällen lokal tid bekräftade Blanche att det ”utan tvekan inte finns någon fond”.