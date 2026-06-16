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Bygget av balsalen som det såg ut den 19 maj. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens nybyggen

Trumps balsal kan kosta 600 miljoner dollar – hälften ska vara skattepengar

Av Hedda Hallsenius
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Donald Trumps balsal och tillhörande bunker kan komma att kosta 600 miljoner dollar, motsvarande över 5,6 miljarder kronor, visar en intern bedömning som Washington Post tagit del av.

Över hälften av summan ska utgöras av skattepengar.

Det är 1,8 miljarder kronor mer än vad Trump tidigare hävdat att projektet ska kosta. Trump har också bedyrat att inga skattepengar ska användas till balsalen.

Hittills har Trump hävdat att privata donatorer ska finansiera hela bygget
Washington Post  · Ofta betalvägg
Trumps första bedömning var att balsalen skulle kosta omkring 1,8 miljarder kronor totalt – fördubblades på ett år
BBC
Balsalsbygget är impopulärt bland väljare (30 april)
Washington Post  · Ofta betalvägg
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