Trumps balsal kan kosta 600 miljoner dollar – hälften ska vara skattepengar
Donald Trumps balsal och tillhörande bunker kan komma att kosta 600 miljoner dollar, motsvarande över 5,6 miljarder kronor, visar en intern bedömning som Washington Post tagit del av.
Över hälften av summan ska utgöras av skattepengar.
Det är 1,8 miljarder kronor mer än vad Trump tidigare hävdat att projektet ska kosta. Trump har också bedyrat att inga skattepengar ska användas till balsalen.
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