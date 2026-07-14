Trumps Hormuztull kan bli 290 miljoner per fartyg

Donald Trumps krav på en tullavgift på 20 procent av lastens värde för fartyg som passerar genom Hormuzsundet skulle innebära 12 till 15 miljoner dollar per fartyg lastat med flytande naturgas (LNG). Det motsvarar runt 115 till 145 miljoner kronor. Det skriver TT med hänvisning till beräkningar gjorda av analysföretaget Kpler.

För en supertanker fylld av råolja skulle tullen bli ännu högre, runt 30 miljoner dollar, motsvarande runt 290 miljoner kronor, per fartyg.

Trumps tullkrav är ännu så länge oklara. Det saknas konkreta detaljer om vem som ska betala, vem som ska samla in pengarna eller vem som vidtar tvångsåtgärder för att driva in avgifter.

Iran har tidigare erbjudit passage genom sundet för 1-2 miljoner dollar per fartyg, motsvarande runt 10 till 20 miljoner kronor.