Trumps projekt flagnar – blå färg flöt upp till ytan

Den nymålade bottnen i vattenspegeln vid Lincoln Memorial hann knappt invigas innan den ”flaggblå” färgen skiftade till grönt på grund av algblomning. Nu har nästa bakslag drabbat den 122 miljoner kronor dyra renoveringen – färgen har börjat flagna, rapporterar flera medier.

Under torsdagen observerade CNN att sjok av blått material flutit upp till ytan, något som även Washington Post rapporterar om. Enligt tidningen ska en arbetare dessutom ha uppmanat en av dess fotografer att inte ta några bilder.

Samma dag publicerade USA:s inrikesdepartement en bild på X där vattenspegeln visades upp som kristallklar.

Departementet har inte besvarat frågor från vare sig CNN eller Washington Post om det nya problemet.