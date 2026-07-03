Trumps rådgivare: ”Han kommer aldrig reglera AI”

Donald Trump kommer aldrig att införa en AI-reglerande myndighet i USA. Det säger hans avgående AI-rådgivare Sriram Krishnan i en intervju med Financial Times.

– Denna administration och presidenten har från dag ett motsatt sig krångliga byråkratiska hinder. [...] Det är inte upp till oss att välja vinnare och förlorare, säger han.

En myndighet för AI-reglering skulle kasta ”grus i maskineriet” på AI-revolutionen, fortsätter han.

En stor majoritet av amerikanerna stödjer regleringar av AI, och under årets första tre månader stoppades minst 75 datacenter på grund av lokalt motstånd.