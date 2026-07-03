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Sriram Krishnan, längst till vänster. (Alex Brandon / AP)
AI-kapplöpningen

Trumps rådgivare: ”Han kommer aldrig reglera AI”

Av Joel Malmén
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Donald Trump kommer aldrig att införa en AI-reglerande myndighet i USA. Det säger hans avgående AI-rådgivare Sriram Krishnan i en intervju med Financial Times.

– Denna administration och presidenten har från dag ett motsatt sig krångliga byråkratiska hinder. [...] Det är inte upp till oss att välja vinnare och förlorare, säger han.

En myndighet för AI-reglering skulle kasta ”grus i maskineriet” på AI-revolutionen, fortsätter han.

En stor majoritet av amerikanerna stödjer regleringar av AI, och under årets första tre månader stoppades minst 75 datacenter på grund av lokalt motstånd.

Krishnan: Amerikanska AI-toppar har fokuserat för mycket på dystopiska scenarier
Financial Times  · Ofta betalvägg
USA:s regering har hävt stoppet för Anthropics AI-modell Mytos (1 juli)
www.theguardian.com
Mätning: Både demokratiska och republikanska väljare vill reglera AI (29 juni)
NBC News
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