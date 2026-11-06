Donald Trumps stabschef Susie Wiles lämnar posten och ersätts av rådgivaren Stephen Miller, meddelar presidenten på Truth Social. Trump beskriver Miller som ”en av mina mest betrodda rådgivare”.

Trumplojalisten Stephen Miller ligger bakom några av Trumps mest radikala inrikespolitiska satsningar, särskilt när det gäller migration, skriver New York Times.

Han har bland annat sagt att USA har rätt att ta över Grönland militärt och kallat federala domare som blockerat Trumps tullar för ”galna kommunister”.

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