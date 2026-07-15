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Till vänster: En person knäböjer vid platsen där en dödsskjutning ägde rum i Maine. Till höger: Donald Trump i Vita huset den 14 juli. (Robert F. Bukaty/AP/TT, Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)
Trumps USAICE-insatserna

Trumps vändning: Låt ICE återuppta fordonskontrollerna

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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USA:s president Donald Trump uppmanar migrationspolisen ICE att fortsätta med fordonskontroller – trots att hans administration pausade dem så sent som i går, rapporterar CNN.

”Vi kan inte släppa ifrån oss ett av ICE:s viktigaste och mest effektiva verktyg för att bekämpa brott, fordonskontrollen!” skriver Trump på Truth Social på onsdagsmorgonen.

Tisdagens besked om att pausa kontrollerna kom efter att ICE skjutit ihjäl två personer inom loppet av en vecka. Enligt källor till CNN var ICE egentligen ute efter att få tag på andra personer än de som dödades.

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CNN
Trumps inlägg på Truth Social
truthsocial.com
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Trumps USAICE-insatsernaUSANordamerika Donald Trump