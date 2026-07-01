Tungt avsked efter nattens middag: ”Har varit den bästa sommaren i mitt liv”

Victor Nilsson Lindelöf på väg ut från arenan efter nattens förlust.

Den svenska VM-truppen samlades i Stockholm i slutet på maj. I natt åt laget en avskedsmiddag ihop i New York efter förlusten mot Frankrike, innan spelarna nu tar avsked.

– Tråkigt, så klart. Det här har varit min bästa månad i karriären. Jag har älskat att vara här, säger yttermittfältaren Taha Ali till Fotbollskanalen.

Mittbacken Gustaf Lagerbielke håller med om att avskedet blir smärtsamt.

– Det är alltid kul att vara i landslaget. Att få vara i den här bubblan har varit den bästa sommaren i mitt liv, säger han till DN.