Tungt avsked efter nattens middag: ”Har varit den bästa sommaren i mitt liv”
Den svenska VM-truppen samlades i Stockholm i slutet på maj. I natt åt laget en avskedsmiddag ihop i New York efter förlusten mot Frankrike, innan spelarna nu tar avsked.
– Tråkigt, så klart. Det här har varit min bästa månad i karriären. Jag har älskat att vara här, säger yttermittfältaren Taha Ali till Fotbollskanalen.
Mittbacken Gustaf Lagerbielke håller med om att avskedet blir smärtsamt.
– Det är alltid kul att vara i landslaget. Att få vara i den här bubblan har varit den bästa sommaren i mitt liv, säger han till DN.
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