Tusk efter skjutningen: ”Allt pekar på politiskt mord”
Under tisdagen sköts den Putinkritiske ryske konstnären Semjon Skrepetskij ihjäl i en polsk småstad. Polens premiärminister Donald Tusk säger att allt pekar på att det rör sig om ett politiskt mord, rapporterar AP.
– Men vi måste vänta på bevis eller mer konkreta tecken. För om det är sant – om mordet beställdes av Ryssland – är det en extremt allvarlig sak internationellt.
Tusk menar att det skulle innebära ”statlig terrorism”.
De två belarusiska medborgare som greps i samband med skjutningen har släppts på fri fot, och enligt Tusk finns inga bevis för att de varit direkt inblandade.
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