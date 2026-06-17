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Polens premiärminister Donald Tusk och den mördade konstnären Semjon Skrepetskij.
Konstnärsmordet i Polen

Tusk efter skjutningen: ”Allt pekar på politiskt mord”

Av Hedda Hallsenius
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Under tisdagen sköts den Putinkritiske ryske konstnären Semjon Skrepetskij ihjäl i en polsk småstad. Polens premiärminister Donald Tusk säger att allt pekar på att det rör sig om ett politiskt mord, rapporterar AP.

– Men vi måste vänta på bevis eller mer konkreta tecken. För om det är sant – om mordet beställdes av Ryssland – är det en extremt allvarlig sak internationellt.

Tusk menar att det skulle innebära ”statlig terrorism”.

De två belarusiska medborgare som greps i samband med skjutningen har släppts på fri fot, och enligt Tusk finns inga bevis för att de varit direkt inblandade.

Skrepetskij dödades nära sitt hem i den polska småstaden Biala Podlaska
AP  · Ofta betalvägg
Ett av skotten riktades mot hans huvud (16 juni)
BBC
Känd för sin kritik mot regimen i Ryssland (16 juni)
Reuters  · Ofta betalvägg
Ofta gjort satir av Vladimir Putin (16 juni)
TT
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