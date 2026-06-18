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Semyon Skrepetsky. (Vasily Krestyaninov /AP/TT)
Konstnärsmordet i Polen

Man gripen efter mordet på Putinkritisk konstnär

Av Helena Sällström
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En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semjon Skrepetskij, rapporterar AFP. Landets premiärminister Donald Tusk uppger att den misstänkte hade ett georgiskt pass.

Skrepetskij, som egentligen hette Robert Kuzovov, sköts ihjäl på en parkeringsplats i Biala Podlaska i östra Polen i måndags. Han var känd för sin satir riktad mot Rysslands president Vladimir Putin.

Tusk skriver på X att myndigheterna nu arbetar för att identifiera vem som låg bakom mordet.

Han har tidigare sagt att det sannolikt rör sig om ett politiskt mord.

– Om det beordrades av Ryssland har det också allvarliga internationella dimensioner.

Tusk på X
x.com
Tusk skriver på X om gripandet av den misstänkte
TT
Misstänks ha deltagit i mordet på konstnären
AFP  · Ofta betalvägg
Enligt Tusk har konstnären erbjudits skydd men tackat nej
AFP  · Ofta betalvägg
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