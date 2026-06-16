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Semjon Skrepetskij med tavlan på Putin och Stalin. (Semjon Skrepetskijs Youtube.)
Utrikes

Putinkritisk konstnär ihjälskjuten i Polen

Av Ebba Örn
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Den Putinkritiske ryske konstnären Semjon Skrepetskij har skjutits ihjäl i Polen, rapporterar internationella medier. Mordet skedde på en parkeringsplats i småstaden Biala Podlaska under måndagen.

44-åringen blev först skjuten två gånger på avstånd.

– När offret föll till marken närmade sig gärningsmannen och avlossade ytterligare tre skott och flydde sedan snabbt från platsen, säger åklagaren Marcin Kozak.

Skrepetskij, vars riktiga namn var Robert Kuzovov, deltog bara tre dagar innan mordet vid en installation i Berlin. Han visade upp ett av sina kändaste verk som föreställer en karikatyr av Josef Stalin som håller Vladimir Putin som Jesusbarnet.

Två belarusiska medborgare har gripits men är ännu inte formellt anklagade för brott.

Ett av skotten riktades mot hans huvud
BBC
Känd för sin kritik mot regimen i Ryssland
Reuters  · Ofta betalvägg
Ofta gjort satir av Vladimir Putin
TT
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