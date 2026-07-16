Tv-kanaler väger riskerna med att sända Trumps tal

USA:s tv-kanaler måste väga riskerna mellan att sända Trumps tal till nationen eller låta bli, skriver Axios.

I talet väntas Trump komma med nya påståenden om valfusk under valet 2020, då han förlorade mot Joe Biden.

Om kanalerna sänder talet riskerar de att visa desinformation om valet. Men om de låter bli står de inför skarp kritik från Trumpadministrationen, som gång på gång konfronterat medier och deras redaktionella beslut.

Kanalerna ABC, NBC och CBS har valt att inte kommentera huruvida de kommer att visa talet i sin helhet.