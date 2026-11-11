Det tyska högerpartiet AFD och vänsterpartiet Die Linke vill att Ryssland ska få spela ishockey-VM i Tyskland nästa år. Det skriver Bild.

– Vi ser detta som en återgång till det normala. Ryska idrottare bör beviljas visum, säger Jörn König (AFD) enligt Bild.

Han menar att inte heller USA har uteslutits trots krig i Iran.

Uttalandet kommer efter att den internationella skiljedomstolen Cas prövat saken och tillåter ryskt deltagande i både JVM i Kanada och A-VM i Tyskland nästa år.