Tyska partierna säger ja till Ryssland i VM
Det tyska högerpartiet AFD och vänsterpartiet Die Linke vill att Ryssland ska få spela ishockey-VM i Tyskland nästa år. Det skriver Bild.
– Vi ser detta som en återgång till det normala. Ryska idrottare bör beviljas visum, säger Jörn König (AFD) enligt Bild.
Han menar att inte heller USA har uteslutits trots krig i Iran.
Uttalandet kommer efter att den internationella skiljedomstolen Cas prövat saken och tillåter ryskt deltagande i både JVM i Kanada och A-VM i Tyskland nästa år.