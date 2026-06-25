UD: Inga uppgifter om skadade svenskar i Venezuela

Utrikesdepartementet har inga uppgifter om svenskar som skadats eller dödats i de kraftiga jordskalven i Venezuela, skriver DN.

Knappt 20 personer är uppskrivna på den så kallade svensklistan som UD har, även om den inte är ett exakt mått på hur många svenskar som faktiskt befinner sig i landet.

”Den är frivillig att anmäla sig till och inte alla registrerar eller avregistrerar sig”, skriver UD till DN.

I nuläget har minst 32 personer bekräftats döda i jordbävningarna men dödssiffran väntas stiga kraftigt.