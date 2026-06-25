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Räddningsarbetare efter skalven i Venezuela. (Pedro Mattey /AP/TT)
Jordbävningarna i Venezuela

UD: Inga uppgifter om skadade svenskar i Venezuela

Av Ebba Örn
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Utrikesdepartementet har inga uppgifter om svenskar som skadats eller dödats i de kraftiga jordskalven i Venezuela, skriver DN.

Knappt 20 personer är uppskrivna på den så kallade svensklistan som UD har, även om den inte är ett exakt mått på hur många svenskar som faktiskt befinner sig i landet.

”Den är frivillig att anmäla sig till och inte alla registrerar eller avregistrerar sig”, skriver UD till DN.

I nuläget har minst 32 personer bekräftats döda i jordbävningarna men dödssiffran väntas stiga kraftigt.

Här inträffade jordbävningarna

karta
Kraftiga jordbävningar i Venezuela – tiotusentals befaras döda
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Donald Trump erbjuder USA:s hjälp
Reuters  · Ofta betalvägg
Vittne: ”Kraftigaste jordbävningen jag någonsin upplevt”
BBC
Risk för att dödssiffran blir mellan 1 000 och 10 000
TT
SR:s reporter: ”Ingen svarar i telefon”
Sveriges Radio
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television
BBC rapporterar live
live · BBC
The Guardian rapporterar live
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CNN rapporterar löpande
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerika