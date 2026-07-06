Uefa sågar Fifas beslut: ”Saknar motstycke”
Fifas hävning av avstängningen mot USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun ”saknar motstycke” och är ”obegriplig och oförsvarbar”. Det skriver den europeiska fotbollsorganisationen Uefa i ett pressmeddelande.
Man menar vidare att fotbollen vilar på sina regler och att beslutet hotar ”spelets integritet”.
Fifas beslut har fått hård kritik från alla möjliga håll i fotbollsvärlden – däribland den tidigare storstjärnan Wayne Rooney och demontränaren Jürgen Klopp.
Enligt flera medier ska det ha varit Donald Trump som fick Fifas president Gianni Infantino att häva avstängningen.
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