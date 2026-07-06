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Fifas president Gianni Infantino under matchen mellan Elfenbenskusten och Norge den 30 juni. (Sam Hodde/AP/TT)
Fotbolls-VMSlutspelet

Uefa sågar Fifas beslut: ”Saknar motstycke”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Fifas hävning av avstängningen mot USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun ”saknar motstycke” och är ”obegriplig och oförsvarbar”. Det skriver den europeiska fotbollsorganisationen Uefa i ett pressmeddelande.

Man menar vidare att fotbollen vilar på sina regler och att beslutet hotar ”spelets integritet”.

Fifas beslut har fått hård kritik från alla möjliga håll i fotbollsvärlden – däribland den tidigare storstjärnan Wayne Rooney och demontränaren Jürgen Klopp.

Enligt flera medier ska det ha varit Donald Trump som fick Fifas president Gianni Infantino att häva avstängningen.

Tyska fotbollsförbundet kräver svar från Fifa
TT
Uefa: Fifa passerade en röd linje
pressmeddelande · www.uefa.com
Wayne Rooney: ”Fullständigt skamligt”
www.liverpoolecho.co.uk
Jürgen Klopp: ”Det här är vårt spel, inte deras”
www.france24.com
Källor: Trump ringde till Fifa – tre gånger
www.theguardian.com
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Fotbolls-VMSlutspeletJürgen KloppGianni InfantinoWayne RooneyFifaUefaFotbollUSA:s herrlandslag i fotboll