Ukraina har attackerat en anläggning tillhörande ett ryskt ”elitdrönarförband” i den ockuperade ukrainska regionen Zaporizjzja, uppger landets militär.

Enligt The Independent utgör förbandet själva kärnan i den del av Rysslands styrkor som fokuserar på drönarkrigföring.

Enligt Kyiv Independent har förbandet, som går under namnet ”Rubicon”, attackerats återkommande både längs fronten och långt in på rysk mark. Omkring 30 personer dödades och upp till 70 skadades i helgens angrepp, enligt den ukrainska sajtens obekräftade uppgifter.