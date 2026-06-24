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Bild från vad som uppges vara attacken. (Special Operations Forces)
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Ukraina: Vi har bombat järnvägsbro till Krym

Av Ebba Örn
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Ukraina uppger att man framgångsrikt slagit till mot en järnvägsbro, ett kraftverk och annan kritisk infrastruktur på den ryskockuperade Krymhalvön, rapporterar nyhetsbyråer.

Enligt den ukrainska militären var järnvägsbron del av en transportkorridor som används för att flytta gods, resurser och materiel längs två viktiga rutter: dels från Ryssland för att stötta de ryska styrkorna i södra Ukraina, dels inom den ockuperade halvön för att upprätthålla militär infrastruktur på Krym.

De ukrainska attackerna kan inom kort förvandla Krym till en isolerad ö, sa den ukrainske försvarsministern Mychajlo Fedorov i förra veckan.

– Det kan leda till mycket oväntade konsekvenser för ryssarna, sa Fedorov enligt AP.

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